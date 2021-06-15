В Тюмени ужесточают контроль за соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер

С 16 июня в целях предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области усиливается контроль за соблюдением гражданами и организациями действующего режима повышенной готовности.

Решение об этом принято на внеочередном заседании регионального Оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный ОперШтаб.

Режим повышенной готовности в Тюменской области был продлен до 20 июня. В общественных местах, автотранспорте все должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом выходные продлили до 20 июня и ввели дополнительные ограничения, в том числе приостановили работу ресторанов и кафе в ночные ночные часы.