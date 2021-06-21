Главврач тюменской скорой помощи рассказала, как нужно защищаться от коронавируса

Сотрудники Тюменской областной станции скорой медицинской помощи еще в январе поставили себе прививки от коронавируса, рассказала главный врач станции Лидия Остроумова. По ее мнению, вакцинация - самый надежный способ защитить себя и близких от COVID-19.

"Не надо надеяться на чудо. Я и все наши работники привились в январе. Никто от вакцинации не пострадал. Прививка - самое важное, что можно сделать для себя и своих близких", - уверена врач с 40-летним стажем.

"Наша служба первой столкнулась с COVID-19. Мы развернули все противоэпидемические мероприятия. Никто в мире такой ситуации не ожидал, но мы всегда наготове. На скорой работают особенные люди. Никто не возражал против работы с ковидными пациентами. Все понимали, что это наш долг, и были готовы действовать. Благодаря сплоченности коллектива мы справились", - рассказала Лидия Остроумова.