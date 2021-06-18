В Тюмени отменили традиционный вальс выпускников на набережной

15:56 18 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.tyumen-city.ru
Продолжение: На Ямале разворачивают дополнительные койки для лечения коронавирусных больных

Традиционное общегородское мероприятие для выпускников школ "Вальс на набережной", проведение которого было запланировано на 30 июня, отменено в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, сообщили в городском департаменте образования.

Директор департамента образования Вячеслав Воронцов:

Мы очень хотели в этом году провести любимое горожанами мероприятие. Городскими ведомствами был разработан и утвержден сценарий, отработаны организационные вопросы. Наши выпускники, более 250 пар, тоже готовились к "Вальсу на набережной". К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет провести такое массовое мероприятие с участием выпускников и зрителей. Принято решение об отмене.

Выпускной "Вальс на набережной" проводится в Тюмени с 2012 года. В прошлом году мероприятие также не состоялось из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Теги: администрация Тюмени , вальс , выпускники , коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021