На Ямале разворачивают дополнительные койки для лечения коронавирусных больных

В Ямало-Ненецком округе дополнительно развернуто 58 коек для больных новой коронавирусной инфекцией: 25 – Салехарде, 23 – в Новом Уренгое, 10 – в Ноябрьске, сообщает пресс-служба губернатора.

"Ситуация по заболеваемости ухудшается. Потребность в госпитализации растет, и мы вынуждены вновь увеличить коечный фонд. Сейчас достаточно коек в инфекционных отделениях. Резерв свободных постоянно поддерживаем на уровне 15%", – рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

В регионе достаточно коек для пациентов и с тяжелой формой заболевания, оснащенных аппаратами ИВЛ и кислородом. Норматив Минздрава перевыполнен на 125%. За последние сутки в округе выявили 31 новый случай коронавируса. В больницах округа находятся 186 пациентов, 10 из них – на ИВЛ.

В округе привились более 93 000 человек, почти 80 000 поставили оба компонента вакцины. Это 39% жителей округа, подлежащих вакцинации.