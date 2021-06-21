Противовирусную вакцину протестируют на подростках

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет начнетсяна площадках московских медицинских учреждений в июле. Его проведут специалисты Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В исследовании примут участие 350 человек: 100 человек — в первой и второй фазе, 250 человек — в третьей. Сейчас добровольцев отбирают для первых двух этапов.

Принять участие в исследовании смогут подростки, которые не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.

Подросткам предложат вакцинацию препаратом "Спутник V", который уже используют для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Все добровольцы пройдут медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год.