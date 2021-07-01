Четыре очага заболеваемости коронавирусом выявлено в Тюменской области

На контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится четыре очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщили интернет-изданию в Оперштабе, очаги выявлены:
– среди студентов, проживающих в общежитии Тюменского государственного университета, где заболели 15 человек, контактными признан 21;
– среди вахтовиков в Тобольске выявлено 24 случая коронавируса, контактных – 35 человек. Как уточнили в РПН, заболевшие - граждане Киргизии, прибывшие на работу в ООО "Эста Констракшен";
– среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в ТРЦ "Кристалл" 28 больных и 53 контактных;
– в филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра" заболели 15 человек, контактных 26 человек.
Управление Роспотребнадзора организациям выдало предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования, по результатам которых будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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