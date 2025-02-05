Два магазина сети "Светофор" в Тюмени больше чем на месяц приостановили работу

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Судебные приставы по решению суда о временном закрытии опечатали два магазина "Светофор" в Тюмени: на улице Ветеранов Труда, 58 ст 19 он закрыт до устранения нарушений на 40 суток, по улице 30 лет Победы, 1 — на 60 суток.

"В материалах судов говорится, что сотрудники Роспотребнадзора выявили множество нарушений в работе в области санитарно-эпидемиологического законодательства. Не соблюдены правила хранения пищевых и непищевых товаров, отсутствуют медицинские книжки у работников, наличие недоброкачественной продукции с истекшим сроком годности. Допущенные нарушения на момент рассмотрения дела не были устранены, в связи с чем работа торговых точек временно приостановлена, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

На данный момент двери и кассовые аппараты опечатаны, судебный пристав-исполнитель проводит регулярные проверки исполнения решения суда.