На что обращать внимание при выборе ветклиники для питомцев

В управление Роспотребнадзора по Тюменской области в 2024 году поступают жалобы на некачественное оказание ветеринарных услуг. В 2024 году тюменцы сообщали, что при обращении животным назначали неверное лечение, есть случаи со смертельным исходом.

Об этом рассказал начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Артём Никоза.

"Жалобы идут на одни и те же организации. К примеру, услуга оказана некачественно, и животного удалось спасти только благодаря обращению в другую клинику, либо питомец погиб. У нас в регионе, насколько я знаю, отсутствуют экспертные организации, способные оценить качество ветеринарных услуг, что затрудняет защиту прав потребителей. В этом случае только один выход – обращаться в суд, но опять же нужна экспертиза", – добавил он.

Артем Никоза порекомендовал жителям региона интересоваться наличием отзывов о клинике, ее специалистах, прежде чем заключать договор на оказание услуг. Живые отклики от посетителей ветеринарной организации помогут сделать этот выбор более осознанным, - сообщает Тюменская линия.