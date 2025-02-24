В Тюмени растет заболеваемость риновирусами и гриппом

По итогам восьмой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За последние четыре недели наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок с преобладанием вирусов гриппа А (H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии большую часть составляют риновирусы. На 8 неделе в структуре вирусов гриппа отмечено увеличение гриппа В, который протекает более в легкой форме, его доля составила чуть более 50%. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за 8 неделю снизилась на 24%.