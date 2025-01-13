В Тюменской области участились случаи заболевания гриппом

В Тюменской области с 6 января по 12 января отмечено увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, c преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)09", - указано в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области для предупреждения заболевания ОРИ рекомендует использовать неспецифические методы профилактики. Мойте руки или используйте антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест. Используйте маски или респираторы в общественных местах. Исключайте контакты с заболевшими любой инфекцией. Соблюдайте социальную дистанцию при посещении общественных мест.