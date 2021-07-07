Вакцинированным и переболевшим коронавирусом не придется сдавать ПЦР-тест при возвращении из-за рубежа

Россиянам с прививкой от коронавируса или переболевшим не нужно сдавать ПЦР-тест при возвращении на родину из загранпоездок. Постановление об это подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Прививка должна быть сделана не позднее 12 месяцев к моменту приезда в страну, давность перенесенного заболевания - не более полугода.
Остальным разрешили сдавать один ПЦР-тест, не позднее трех дней после возвращения на родину. До получения отлицательного результата граждане обязаны соблюдать самоизоляцию. Ранее это исследование требовалось пройти дважды.
Сведения о результатах ПЦР-тестирования, вакцинации или перенесенном заболевании граждане должны разместить на Едином портале госуслуг.
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