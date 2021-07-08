15 смертей от коронавируса подтвердили в Тюменской области за минувшие сутки

За последние сутки в Тюменской области выявлено 214 новых случаев коронавируса, с начала пандемии - 40 637. Выздоровели за сутки 172 человека (38 743).

Смерть от коронавируса подтвердилась у 15 человек, с начала пандемии вирус унес уже 735 жизней. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с 1 по 8 июля в регионе подтверждено 60 таких летальных исходов, 17 из них - 6 июля.