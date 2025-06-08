Тюменцы создали серию видеоуроков о России

В рамках социального проекта "Жить и учиться в России" в 2024-2025 учебном году преподаватели и студенты Тюменского индустриального университета создали для иностранных школьников видеоуроки, рассказывающие о культуре и традициях России. Их темами стали "Семейные традиции народов России", "Тюмень – город дружбы", "Защитники Отечества" и другие.

По словам члена регионального отделения Ассамблеи народов России, заведующего кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светланы Погореловой, все 36 уроков направлены на адаптацию детей иностранных граждан к условиям российских школ и страны. К каждому видео разработаны методические рекомендации, все они согласованы с экспертами и педагогами.

"Уроки учат нашим традициям и культуре. В съемках участвовали студенты Тюменского индустриального университета, в том числе иностранные. Мы в интерактивной форме, в том числе, опираясь на сказки, в доступной и легкой форме даем уроки по тем или иных темам. К примеру, рассказываем, как нужно вести себя в общественных местах, дома, в гостях", - рассказала она.

Использовать эти материалы педагоги школ смогут как на классных часах, так и в рамках занятий "Разговоры о важном". На свое усмотрение учитель может показать детям как целый урок продолжительностью до 20 минут, так и отдельные его фрагменты. К концу учебного года ребята пройдут тестирование, которое позволит оценить эффективность проекта, - сообщает Тюменская линия.

"К примеру, майские видеоролики мы посвятили Дню Победы, изучению столиц России и родного края. А в завершающих уроках студенты ТИУ из Таджикистана, Египта, Сирии, Ганы, Камеруна рассказали и показали школьникам, а что может быть дальше, после окончания школы, что такое студенчество и университет, как складывается следующий этап жизни у человека, который ставит перед собой правильные цели", - добавила Светлана Погорелова.