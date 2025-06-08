Врач рассказала о продуктах, которым не следует доверять

По мнению преподавателя Московского института психологии, врача-диетолога Веры Гавриловой, на рынке существуют аминокислотные комплексы в форме таблеток и капсул, которые часто рекламируются как быстрый источник энергии и защита мышц от разрушения. Однако исследования показывают, что их прием не дает значительных преимуществ по сравнению с обычным протеином, так как скорость усвоения аминокислот из таких добавок не так высока, как утверждают производители.

"Жиросжигатели", обещающие быстрое избавление от лишнего веса, чаще содержат кофеин и другие стимуляторы, которые лишь временно повышают метаболизм, но не способствуют долгосрочному сжиганию жира. Более того, некоторые компоненты таких добавок могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Эксперт призывает спортсменов и любителей фитнеса при выборе спортивного питания ориентироваться не только на рекламные обещания, но и на научные данные. Натуральные продукты, такие как яйца, творог, мясо и рыба, остаются наиболее эффективными источниками белка, в то время как многие разрекламированные добавки могут оказаться лишь коммерческими продуктами с сомнительной пользой, - сообщает Мегатюмень.