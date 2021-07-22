Тюменская область получила 500 тысяч доз вакцины от коронавируса с начала вакцинации

Около полумиллиона доз вакцин от коронавируса поступило в Тюменскую область с начала массовой вакцинации, сообщила региональный оперштаб.

"Около полумиллиона доз вакцин от коронавируса поступило в Тюменскую область с начала массовой вакцинации. На сегодня общее число поступившей в регион вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – 452 497 доз, ЭпиВакКорона – 31 850, КовиВак – 1 610 доз", - заявили в оперштабе.

90% доз поступившей в регион вакцины уже реализовано. Первый тур вакцинации прошли 441 620 жителей области, 301 571 из них привиты вторым компонентом.