Тюменская область получила 500 тысяч доз вакцины от коронавируса с начала вакцинации

Около полумиллиона доз вакцин от коронавируса поступило в Тюменскую область с начала массовой вакцинации, сообщила региональный оперштаб.
"Около полумиллиона доз вакцин от коронавируса поступило в Тюменскую область с начала массовой вакцинации. На сегодня общее число поступившей в регион вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – 452 497 доз, ЭпиВакКорона – 31 850, КовиВак – 1 610 доз", - заявили в оперштабе.
90% доз поступившей в регион вакцины уже реализовано. Первый тур вакцинации прошли 441 620 жителей области, 301 571 из них привиты вторым компонентом.
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