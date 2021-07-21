Железнодорожная больница в Тюмени увеличила прием пациентов из городских стационаров

14:38 21 июля 2021
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Больницы сети "РЖД-Медицина" на СвЖД помогают системе здравоохранения регионов бороться с пандемией  COVID-19. В связи с этим больница в Тюмени перевелачасть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19.

В железнодорожную больницу три дня в неделю привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города (раньше – один раз в неделю), сообщили в пресс-службе СвЖД.

Теги: больницы , коронавирус , медицина , РЖД
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