Железнодорожная больница в Тюмени увеличила прием пациентов из городских стационаров

Больницы сети "РЖД-Медицина" на СвЖД помогают системе здравоохранения регионов бороться с пандемией COVID-19. В связи с этим больница в Тюмени перевелачасть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19.
В железнодорожную больницу три дня в неделю привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города (раньше – один раз в неделю), сообщили в пресс-службе СвЖД.
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