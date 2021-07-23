Тюменцев оштрафовали на 1,7 млн рублей за непредоставление ПЦР-тестов при возвращении из загранпоездок

09:39 23 июля 2021
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С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло почти 59 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на COVID-19 после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. У 327 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция.

На лиц, нарушивших требование постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 г. №7, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 148, наложено штрафов на сумму 1 697 800 рублей, сообщает Роспотетребнадзор. 

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