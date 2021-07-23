В ОМС рассказали, что должны входить в углубленную диспансеризацию пациентов после после COVID-19

С 1 июля 2021 года в России запущена программа углубленной диспансеризации после COVID-19. Переболевшие коронавирусом пациенты могут детально исследовать состояние своего здоровья и оценить последствия перенесенной болезни. Это позволит своевременно выявить возможные осложнения, что особенно важно для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Как реализовать право на диспансеризацию, рассказывает эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

- Кто может пройти углубленную диспансеризацию?

В первую очередь на обследования позовут граждан с хроническими заболеваниями, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. Пройти углубленную диспансеризацию можно спустя 60 дней после такого как пациент переболел COVID-19. В случае, если данные о перенесенном заболевании отсутствуют, то диспансеризацию можно пройти по инициативе гражданина.

- Что входит в план диспансеризации?

Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап направлен на диагностику функции дыхания и выявления наиболее частых нарушений. Он включает в себя обязательный осмотр врачом-терапевтом или врачом общей практики, а также несколько диагностических процедур.

Во-первых, это измерение сатурации (насыщения крови кислородом) в покое, а также тест с 6-минутной ходьбой. Тест проводится, если имеются жалобы на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее.

Во-вторых, пациенту проводится спирометрия или спирография для проверки функции легких.

В-третьих, это общий и биохимический анализы крови, а также определение маркера тромбообразования – Д-димера,

Рентген органов грудной клетки необходим, если не выполнялся ранее в течение года.

Если на первом этапе были выявлены какие-то осложнения, то пациента приглашают на второй этап, который включается в себя следующие процедуры:

Эхокардиография. Проводится в случае показателя сатурации в покое 94 процента включительно и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.

Компьютерная томография легких. Необходима, в случае показателя сатурации в покое 94 процента включительно и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Проводится при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.

- Все это бесплатно?

Диспансеризация входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), и соответственно является бесплатной для гражданина, имеющего полис ОМС. Если вы потеряли полис, вы можете обратиться в офис вашей страховой компании, чтобы оформить новый полис. Пока он будет оформляться, вам выдадут временное свидетельство, которое нужно будет показать в поликлинике при записи на диспансеризацию.

Если же вы столкнулись с финансовыми требованиями или нежеланием оказывать положенную вам услугу со стороны медицинских учреждений, то рекомендуем Вам обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО). Страховой представитель адресно проинформирует Вас, где и как вы можете своевременно получить положенную Вам медицинскую услугу. Номер вашей страховой медицинской организации можно посмотреть на полисе обязательного медицинского страхования либо на сайте СМО в сети "Интернет".

- Где можно пройти углубленную диспансеризацию?

Записаться на углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства или на портале Госуслуг. Если в вашем районе углубленная диспансеризация не проводится, то вы можете обратиться к страховому представителю по тому же номеру телефона. В функции страховых представителей входит информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц при оказании им медицинской помощи, в том числе индивидуальное информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических мероприятий.