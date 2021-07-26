Тюменская молодежь сняла фильм про вакцинацию от коронавируса

Фото - "Мой портал"

Документальный фильм "После вакцинации" выпустило молодежное интернет-издание "Мой портал". Главный герой - сотрудница редакции Диана Бадалян рассказывает о том, почему поставила прививку от коронавируса, как ее организм реагировал на введенную вакцину, рассуждает о мифах, связанных с вакцинацией.

Ролики о своем состоянии девушка записывала ежедневно в формате влога. Они вошли в итоговый фильм, а также выложены в Instagram и TikTok "Моего портала".

"Мы хотели показать процесс вакцинации от первого лица. Рассказать о том, как организм переносит прививку. Возможно, опыт Дианы поможет кому-то принять взвешенное решение. При этом у нас не было цели призвать кого-то вакцинироваться. Выбор каждый делает сам, — отмечает креативный продюсер "Моего портала" Дмитрий Колобов.

В ролике приняла участие пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина. Она прокомментировала симптомы, которые может испытывать человек после вакцинации от коронавируса, и развеяла мифы, связанные с прививками. Посмотреть документальный фильм можно в группе Moi-portal.ru во "ВКонтакте" и на YouTube.