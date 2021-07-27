Ямальцев начнут прививать "Спутником Лайт"

Фото пресс-службы ЯНАО

1484 дозы вакцины "Спутник Лайт" получил Ямал. Это первая партия однокомпонентной вакцины в округ, сообщили в пресс-службе ямальского депдрава.

Преимущество "Лайта" в том, что вакцинация проводится одним туром. По мнению разработчиков, эта вакцина оптимально подходит для ревакцинации, когда нужно понять уровень уже существующих антител до более высокого.

На Ямале работает 78 прививочных пунктов, все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и расположены в удобных для граждан локациях.На сегодня первым компонентом вакцины привито более 140 тысяч ямальцев, вторым около 111 тысяч жителей.