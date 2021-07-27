В 28 детсадах Тюменской области из-за коронавируса закрыто 43 группы

По состоянию на 23 июля в 28 детских садах Тюменской области в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией закрыто 43 группы, сообщили изданию в Оперштабе.
Как пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на региональный оперштаб, в связи с выявленными случаями коронавируса закрыто 43 группы, которые посещали 775 детей. В Тюмени группы закрыты в 27 детсадах, в пяти тобольских и пяти детсадах Тюменского района, в Нижнетавдинском районе на карантине по коронавирусу шесть групп.
"Заболели 25 воспитанников 19 детских садов и 18 сотрудников 12 детских садов. Как правило, максимальный срок закрытия группы не превышает двух недель. Подобные меры принимаются в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья детей, сотрудников и родителей", - сообщает "Тюменская линия".
Пришкольные лагеря работают в штатном режиме, на карантин не закрывались.
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