В тюменском частном пансионате "Дача" выявили 6 больных коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирован новый очаг COVID-19. В пансионате для пожилых "Дача" выявлено 6 человек с коронавирусом и 48 контактных, сообщили в региональном Оперштабе по профилактике коронавируса.
На контроле Управления Роспотребнадзора имеется шесть очагов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. К ранее действующим очагам присоединился пансионат "Дача". Там заболело 6 человек, контактных – 48 человек, говорится в сообщении.
В пансионате отказались комментировать данную информацию.
Ранее выявленные и до сих пор действующие очаги - в ООО "Леруа Мерлен Восток" (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", Арбитражном суде Тюменской области и МЧУ ДПО "Нефросовет" и АО "Антипинский НПЗ".
В адрес всех организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проводятся санитарно-эпидемиологические расследования.
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