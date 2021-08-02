У главного офиса Сбера в Тюмени установили вакциномобиль

Вакциномобиль установлен у главного тюменского офиса Сбера на улице Рижской, 61. Медики прививают от коронавируса "Спутником V" всех желающих в будни с 9 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Единственный верный способ сберечь себя и скорее победить пандемию – это вакцинация. Именно поэтому процесс вакцинации для сотрудников Сбера мы организовали максимально простым и удобным. Теперь, благодаря установленному вакциномобилю на территории главного офиса Сбера, быстро и безопасно поставить прививку от коронавируса могут наши клиенты, партнеры и жители близлежаших домов. Это будет нашим вкладом во всеобщую борьбу с коронавирусом на планете.

В вакциномобиле работают сотрудники областной больницы №19, главврач Мигран Мартиросян отметил важность участия крупных компаний в вакцинации населения. "Одним из важных этапов в борьбе с пандемией является вакцинации. Очень приятно, что в такое трудное время медицинские работники не остаются одни – нас поддерживают такие крупные компании, как Сбер, помогая расширить сеть мобильных пунктов вакцинации в нашем городе. Это позволит привить от коронавирусной инфекции ещё большее число тюменцев. Приглашаем всех желающих посетить наш вакциномобиль без предварительной записи", - сказал Мартиросян.