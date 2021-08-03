В Тюменской области 1005 человек умерли от коронавируса с начала панемии

Коронавирус признан причиной смерти 1005 жителей Тюменской области с начала пандемии, такие данные приводятся 3 августа на сайте официальной информации о коронавирусе в России - стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки в регоине выявлено 285 случаев коронавируса, 211 выздоровели, летальные исходы от коронавируса подстверждены по 7 пациентам. Всего с начала пандемии в регоине выявлено 47 412 коронавирусных больных, 43 859 выздоровели, 1005 умерли.
2 августа полпред президента в УрФО Владимир Якушев на совещинии с главными федеральными инспекторами, отметиил, что округ переживает третью волну коронавируса, в некоторых регионах заболеваемость за два летних месяца выросла более чем в пять раз. Коэффициент распространения инфекции в округе с середины июля по 2 августа снизился с 1,15 до 1,04 (в среднем по России - 1,01), но про выход на плато пока говорить рано.
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