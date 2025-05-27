В Тюменской области действует 38 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей

В Тюменской области действует 38 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей - об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в ходе отчета о работе правительства в 2024 году.

Среди основных мер — бесплатное двухразовое питание для детей в школах, обеды для студентов, освобождение от платы за дошкольное образование, группы продленного дня для присмотра за детьми 1-6 классов, профессиональное образование и дополнительное образование супруг и детей военнослужащих, бесплатное посещение части учреждений дополнительного образования, освобождение от уплаты транспортного налога и многие другие.

В прошлом году введена единовременная выплата членам семей погибших участников СВО для оплаты обучения по программам подготовки водителей категории "Б".

Расширен круг членов семьи, имеющих право на получение единовременной выплаты в связи с гибелью участников СВО.

"Семьи, участники программы "Молодая семья" 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции, могут получить заем не только на строительство, но и на приобретение жилого помещения или на погашение кредита на приобретение жилья первое очередное право на получение субсидий и займов", - отметил Александр Моор.

С 2025 года добавлена возможность получить вместо участка денежную выплату. Ее размер 1 360 450 рублей.

Продолжают работу семейные социальные гостиные. На конец 2024 года различные услуги здесь получили более 22 000 членов семей участников СВО.

Правительство Тюменской области продолжает оказывать всестороннюю помощь филиалу фонда "Защитники Отечества". Здесь по принципу одного окна оказывается комплексное сопровождение ветеранам боевых действий и их семьям. С момента открытия филиала за услугами обратились более 10 000 человек.

"Вопрос оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей держу на своем контроле. В 2024 году помощь получили более 7 000 граждан. Во всех муниципальных образованиях области создана межмедицинная комиссия по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей для рассмотрения и решения всех необходимых вопросов. Наиболее актуальные направления нашей работы в части поддержки вернувшихся участников СВО, их медицинская реабилитация, адаптация к мирной жизни, трудоустройство и переобучение", - подчеркнул Моор.