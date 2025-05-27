В Тюмени стартовал форум "День предпринимателя – 2025"

В Тюмени стартовал форум "День предпринимателя – 2025", к нему присоединились 2 000 участников и 30 спикеров. Центральная тема мероприятия – "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности".

В течение дня представителей бизнеса ждут практические сессии, дискуссии и медиамастерская, где они обсудят ключевые вопросы внедрения искусственного интеллекта в бизнес.

На площадке форума инвестиционная команда будет консультировать предпринимателей, самозанятых и всех тех, кто хочет начать свое дело.

Посмотреть трансляцию экспертных сессий можно по ссылке

Форум проводится в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".