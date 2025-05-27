Британский лейбл Naxos выпустил сборник произведений, записанных Тюменским филармоническим оркестром

Британский звукозаписывающий лейбл Naxos выпустил сборник произведений советского композитора Мечислава Вайнберга, сообщил музыкальный лейбл на своем официальном сайте.
Музыка была записана Тюменским филармоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера ТФО Юрия Медяника в январе 2024 года.
В сборник вошли все произведения композитора для виолончели:
▫️концерт для виолончели с оркестром ор. 43,
▫️концертино для виолончели и камерного оркестра op. 43bis
▫️фантазия для виолончели и оркестра
▫️бонусной записью стала оркестровая сюита "Польские напевы".
"После записи для лейбла Naxos в Тюменской филармонии состоялся концерт, в программе которого были представлены записанные произведения. Таким образом, тюменская публика первая услышала сочинения, которые только теперь смогут оценить любители музыкального искусства во всем мире", - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.
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