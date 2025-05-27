Счет укушенных клещами тюменцев пошел на тысячи, каждый пятый - ребенок

В медучреждения региона поступило 7,5 тысяч обращений по поводу укусов клещей, из которых 22% составляют дети до 14 лет. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином - такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала эпидсезона 2025 года было исследовано 819 клещей, и в 2,9% из них найден антиген вируса клещевого энцефалита, а у 16,6% — возбудитель клещевого боррелиоза.

С 21 апреля 2025 года в местах массового отдыха, а также на территориях детских садов, школ и медицинских учреждений проводятся акарицидные обработки для предотвращения присасывания клещей, с обязательным контролем качества работ.

Не забывайте о личной безопасности! Носите защитную одежду и используйте акарицидно-репеллентные средства. Если вас укусил клещ, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. Жители Тюмени могут получить помощь в Областной инфекционной клинической больнице (ул. Комсомольская, д. 54 А), а жители области — в местных больницах.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие инфекционных заболеваний в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

Лучший способ защититься от клещевого энцефалита — это вакцинация. Привиться можно в медицинских учреждениях или частных клиниках по месту жительства. На данный момент более 107 тысяч человек уже прошли вакцинацию и ревакцинацию против этого вируса. Будьте внимательны и заботьтесь о своем здоровье!