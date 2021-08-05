В Тюмени продлили ограничения по оказанию плановой медпомощи

Ограничения по оказанию профилактической и плановой медпомощи, введенные с 20 июля на две недели, теперь продлены до 14 августа, сообщает Оперштаб.

"Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.

Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: "кардиология", "онкология", "травматология", "гематология" и др. По данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом", - говорится в сообщении.

Ранее замгубернатора Ольга Кузнечевских пояснила, что решение о введении ограничений принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и недостаточным вакицнированием населения. Нагрузка на медучреждения высокая, поэтому кадровый потенциал был переориентирован на лечение коронавирусных больных, оказание экстренной, неотложной медицинской помощи и вакцинацию населения.