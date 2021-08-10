В Тюменской области продолжает действовать шесть очагов коронавируса

На контроле Управления Роспотребнадзора остается шесть очагов COVID-19, ситуация по очаговой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области по сравнению с предыдущей неделей не изменилась, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Очаги были выявлены в ООО "Леруа Мерлен Восток", филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", Арбитражном суде Тюменской области, МЧУ ДПО "Нефросовет", АО "Антипинский НПЗ" и частном пансионате для пожилых людей "Дача".