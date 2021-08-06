Тюменцы с онкопатологией могут поставить прививку в вакциномобиле у Медгорода

Мобильный пункт вакцинации от городской поликлиники №1 работает на улице Барнаульской, 32. 5 августа, в первый день работы вакциномобиля, от коронавирусной инфекции в нем привились почти 30 человек, большинство из них – с онкозаболеваниями в стадии ремиссии.

Мобильный пункт ориентирован на вакцинацию онкологических пациентов, сопровождающих их родственников и сотрудников диспансера, привиться в нем против коронавирусной инфекции могут все желающие. Ранее мы писали? что перед вакцинацией люди с онкологией должны получить разрешение на проведение процедуры у профильного врача.

Вакциномобиль на территории Медицинского города будет работать до 26 августа включительно. Поставить прививку можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Вакциномобиль находится около входа в поликлинику, сообщили в областном депздраве.