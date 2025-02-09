Как снизить риски онкологии

Как снизить риск возникновения онкологических заболеваний:

1. Здоровый образ жизни.Отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, а также здоровое питание и регулярные физические нагрузки могут значительно снизить риск возникновения рака.

2. Регулярные медицинские осмотры. Регулярные посещения врача и прохождение медицинских осмотров помогут выявить возможные проблемы на ранней стадии, когда они легче поддаются лечению.

3. Избегание чрезмерного воздействия солнечных лучей.Ультрафиолетовые лучи могут вызывать рак кожи. Поэтому важно избегать длительного пребывания на солнце, особенно в часы пик, и использовать солнцезащитные средства.

4. Снижение стресса. Стресс может негативно влиять на здоровье и повышать риск возникновения некоторых видов рака. Поэтому важно находить время для отдыха и расслабления.

5.Вакцинация. Некоторые виды рака можно предотвратить с помощью вакцинации. Например, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) может снизить риск развития рака шейки матки.

6. Защита от инфекций. Соблюдение правил гигиены и вакцинация могут помочь предотвратить некоторые инфекции, которые могут привести к раку.

7. Ранняя диагностика. Если у вас есть какие-либо симптомы, которые вас беспокоят, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика и лечение могут спасти жизнь, - сообщает КП-Тюмень.

"Профилактика онкологических заболеваний — это важный шаг к сохранению здоровья. Следуя этим простым рекомендациям, вы можете значительно снизить риск возникновения рака и сохранить свое здоровье на долгие годы. Если у вас возникли вопросы или опасения, обратитесь к своему врачу", - пояснила заведующий лечебно-диагностическим отделением, Киселева Ольга Васильевна.