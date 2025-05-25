Как попасть в резерв "Отрядов мэра" в Тюмени

Пять тысяч подростков от 14 до 17 лет смогут поработать в "Отрядах мэра" летом 2025 года в Тюмени. Для "муравьев" организуют три смены, первая выйдет уже 5 июня. Сейчас желающие могут записаться в резерв второй смены, которая продлится с 7 по 18 июля.

Для этого нужно отправить заявку на электронную почту rezerv_om@mail.ru, скачав бланк на официальном сайте отряды-мэра.рф. Однако заявка не дает гарантии трудоустройства.

Кроме того, 18 июня состоится онлайн-запись на третью смену, которая пройдет с 4 по 15 августа.

Ребятам предстоит трудиться по 10 рабочих дней, по три часа. На выбор предоставлено около 50 специальностей для работы. Однако по некоторым требуется предварительное собеседования. Это касается артистов, корреспондентов, фотокорреспондентов, видеооператоров, помощника художника-мультипликатора, помощника культорганизатора со знанием английского языка, - сообщает Вслух.ру.