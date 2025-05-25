Тюменцам рассказали, где в регионе лучше ловить рыбу

Весной крупные язи и караси в малых речках охотно клюют на удочку с "кивком". Это обычная болонская телескопическая удочка с катушкой и пластиковым или пружинным сторожком на конце. Приманка – утяжеленная мормышка (около 5 граммов) с насадкой из пучка навозных червей. Рыбак ищет небольшой омуток за каким-нибудь кустиком и нерезкими движениями бьет мормышкой по дну, провоцируя голодную рыбу на поклевку.

При ловле язя на малых речках с сильным течением хорошо зарекомендовали себя и телескопические удочки с плоским скользящим грузилом с подвижным поводком длиной до 30 сантиметров. Язь активно клюет не только на пучок опарыша, но и на личинки крупных жуков-носорогов, бронзовок или майских хрущей. В рыбацком обиходе называемых "каральками".

Летом с падением уровня воды хорошо работает Тобол в районе автомобильной переправы у райцентра Ярково. На противоположном берегу от поселка длинная песчаная отмель привлекает хищника и белую рыбу.

Альтернатива речной – озерная рыбалка на множестве природных озер, карьеров и речных стариц недалеко от Тюмени. Самое близкое и очень рыбное – озеро Андреевское у поселка Боровского Тюменского района, где летом ловится карась, окунь, ерш, судак и даже карп, запущенный несколько лет назад одним из предприятий топливно-энергетического комплекса.

На Липовом озере по Велижанскому тракту у объездной дороги летом с лодки ловится щука, окунь, карась, ротан, лещ и чебак. Рыбное озеро Песьяное в районе Лесобазы, где водится тот же перечень обитателей. Из-за заболоченных берегов рыбалка на озерах Кучак и Большой Нарык возможна только с лодки. Хороши для рыбалки озера Ипкуль и Сундукуль Нижнетавдинского района, где преобладает карась, - сообщает Тюменская область сегодня.