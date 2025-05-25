Тюменские школьники могут провести каникулы в Музейном комплексе

9 июня начинает свою работу ежегодный проект тюменского Музейного комплекса имени И.Я. Словцова "Музейный сезон". Программа рассчитана на детей от 6 до 12 лет. Этим летом запланировано три тематических сезона, каждый из которых продлится 10 дней.

С 9 по 20 июня ребят ждет сезон "Новаторы искусства". Он посвящен личностям, повлиявшим на историю изобразительного искусства.

Второй сезон - "Творцы науки" познакомит с авторами великих научных открытий.

И последний, третий сезон получил название "Герои-первооткрыватели". Он расскажет об отечественных исследователях в области географии, картографии и путешествий.

Участники проекта посетят музеи города, Археологический музей-заповедник на озере Андреевском, побывают на выставках, экскурсиях, интерактивных мероприятиях и мастер-классах. Для детей предусмотрено полноценное питание: завтрак, обед и полдник.

Программа платная. О стоимости, наличии мест и других подробностях можно узнать по телефонам: +7 922 476 24 89, +7 (3452) 45-09-93 (доб. 150)

По материалам Музейного комплекса имени И.Я. Словцова (г. Тюмень).

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