Здорового питания важно придерживаться всем членам семьи

Соблюдение главных принципов правильного составления рациона позволяет избежать таких проблем, как ожирение, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет второго типа, рассказала начальник отдела социально-гигиенического мониторинга Управления

Роспотребнадзора по Тюменской области Анастасия Зайдулина.

"Наше питание влияет на качество жизни и ее продолжительность. В организме человека нет ни одного органа, нормальное функционирование которого не зависело бы от того, что мы едим", - пояснила Анастасия Зайдулина. По ее мнению, в семье необходимо отводить важную роль формированию привычек здорового и полноценного питания.

"Правильные пищевые привычки - это просто. В первую очередь - режим приема пищи, то есть три-четыре раза, два перекуса, обязательно должен присутствовать завтрак. Он дает старт бодрости на весь день. Важно и разнообразное сбалансированное меню, которое обеспечивает физиологические потребности организма", - отметила она.

Завтрак должен составлять 20-30% от дневного рациона, при этом быть достаточно сытным, чтобы до обеда не возникало чувства голода. Обед - 30-35%, ужин - 20-25%. В промежутке можно устроить перекус. Это могут быть фрукты, сухофрукты, орехи, низкожирные молочные продукты без сахара. Необходимо также ограничить частоту и количество потребления сладких напитков.

Что касается полезных продуктов, в первую очередь это овощи, ягоды, фрукты. Это источник клетчатки, макро- и микроэлементов. Рыба - источник Омега-3 и фосфора, в мясе много белка, - сообщает Тюменская линия.