Как правильно обрабатывать вольер для собаки

Грамотная дезинфекция не только продлит срок службы вольера, но и поможет предотвратить развитие патогенной микрофлоры, защитит четвероногого друга от паразитов и инфекций.

Освободите вольер от игрушек, лежаков, поилок и мисок. Уберите изнутри весь мусор, остатки корма и загрязненную подстилку. Если внутренняя поверхность покрыта прочным слоем засохшей грязи – слегка размочите его теплой водой, чтобы облегчить удаление. Сметите крупные частицы щеткой или веником, промойте стены и пол мыльным раствором (жидкое мыло или специализированный био-средство для животных). После этого тщательно протрите все металлические решетки и каркас – пушистые щетки или губки хорошо удаляют налет.

Для безопасной обработки вольера лучше использовать препараты, одобренные для работы в местах содержания животных:

• Формалин-аналоги и хлорамин – эффективны против бактерий и вирусов, но требуют последующего тщательного ополаскивания.

• Хлоргексидин (0,05–0,1 %) – мягко дезинфицирует поверхности и не имеет резкого запаха.

• Пероксид водорода (3–6 %) – экологичное средство, быстро разлагается без вредных остатков.

• Уксусный раствор (9 % уксус на 3 части воды) – натуральная альтернатива, подходит для регулярной обработки.

• Энзимные очистители – расщепляют органические загрязнения, эффективно работают против пятен, запахов и следов жизнедеятельности.

– После мытья рекомендуется опрыскать вольер хлоргексидином: он безопасен для кожи и дыхательных путей собаки.

Нанесите дезсредство на все поверхности: стены, пол, каркас. Соблюдайте время экспозиции (обычно 10-15 минут), указанное в инструкции. После этого тщательно промойте обрабатываемые элементы большим количеством чистой воды. Оставьте вольер на проветривание до полного высыхания – не менее 2-3 часов.

Пластиковые лежаки и миски: моются отдельно в посудомоечной машине или вручную в теплом мыльном растворе. Текстильные подстилки и одеяла: стирка при +60 градусах с добавлением антибактериального порошка. Игрушки погружаются в раствор пероксида на 10 минут, затем промываются, - сообщает Мегатюмень.