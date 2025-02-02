Стали известны самые распространенные онкозаболевания прошлого года

В 2024 году почти 61% всех новообразований обнаружены на I-II стадиях.

Стало больше и людей, живущих с онкологическими заболеваниями длительное время. В 2024 году уже 60,6% всех онкологических пациентов жили со своим диагнозом более 5 лет.

Чаще всего в прошлом году в Тюменской области регистрировались онкологические заболевания кожи.

Валерия Павлова, главный внештатный врач-онколог департамента здравоохранения Тюменской области, директор-главный врач "МКМЦ "Медицинский город" отмечает: "В более чем 13% случаев причиной онкологических заболеваний тюменцев в 2024 году стали новообразования кожи. В тройке лидеров также стоит назвать рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Самыми диагностируемыми видами также были: рак легкого; новообразования органов желудочно-кишечного тракта, женских репродуктивных органов и т.д.".

Ключевую роль в борьбе с раком играет профилактика, регулярные медицинские обследования, диспансеризация, профилактические осмотры и своевременное обращение за медицинской помощью. Известны и факторы, увеличивающие риск развития таких болезней: курение, употребление алкоголя, гиподинамию, избыточную массу тела, неправильное питание, - сообщила Елена Лосева, пресс-служба МКМЦ "Медицинский город"(г. Тюмень).