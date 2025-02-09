Могут ли стрессы стать причиной возникновения рака

По мнению заведующей отделением онкологии хирургического профиля с дневным стационаром Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Марины Неклюдовой, доказательства того, что негативные эмоции могут непосредственно вызывать рак, отсутствуют, но связь между ними все же существует.

"Стрессы, переживания не вызывают онкологические заболевания напрямую, но могут влиять на поведение человека, что, в свою очередь, может привести к рискам для здоровья. Например, депрессия может способствовать неправильному питанию, увеличению потребления алкоголя и курению – все это является триггерами для возникновения онкологических заболеваний", - рассказала специалист.

Марина Неклюдова подчеркивает, что здоровый образ жизни и психологическое благополучие снижают влияние негативных факторов на организм. Однако диагноз "рак" сам по себе становится сильным стрессом, который может вызвать депрессию у пациентов. Важно отметить, что даже в ремиссии у больных могут проявляться посттравматические стрессовые расстройства, - сообщает АиФ-Тюмень.