Тобольская акушерка спасла пациентку от развития рака

Акушерка кабинета раннего выявления заболеваний тобольской Областной больницы № 3 Руслана Бабичева вовремя заподозрила серьезное заболевание у 65-летней пациентки.

Медработник обратила внимание на симптомы, которые могли остаться незамеченными. Пять лет назад у пациентки было диагностировано хроническое заболевание, при котором происходит атрофия кожи и слизистой оболочки вульвы, но осмотр выявил более серьезные изменения.

В результате выявлены клетки в предраковом состоянии, что потребовало дальнейшей диагностики и лечения. В ближайшее время пациентке будут проведены дополнительные исследования и назначено лечение, направленное на предотвращение прогрессирования патологических изменений и восстановление здоровья тканей.

Благодаря внимательности и профессионализму Русланы Бабичевой удалось вовремя начать лечение и предотвратить развитие онкологии, - сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).