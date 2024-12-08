Тобольская акушерка спасла пациентку от развития рака

Акушерка кабинета раннего выявления заболеваний тобольской Областной больницы № 3 Руслана Бабичева вовремя заподозрила серьезное заболевание у 65-летней пациентки.
Медработник обратила внимание на симптомы, которые могли остаться незамеченными. Пять лет назад у пациентки было диагностировано хроническое заболевание, при котором происходит атрофия кожи и слизистой оболочки вульвы, но осмотр выявил более серьезные изменения.
В результате выявлены клетки в предраковом состоянии, что потребовало дальнейшей диагностики и лечения. В ближайшее время пациентке будут проведены дополнительные исследования и назначено лечение, направленное на предотвращение прогрессирования патологических изменений и восстановление здоровья тканей.
Благодаря внимательности и профессионализму Русланы Бабичевой удалось вовремя начать лечение и предотвратить развитие онкологии, - сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).
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