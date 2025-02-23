Онкология занимает одно из ведущих мест в структуре смертности среди мужчин

Наиболее часто у мужчин выявляются следующие онкологические заболевания: рак легких, рак предстательной железы, онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, злокачественные новообразования кожи.

Михаил Анатольевич Сальников, врач-онколог поликлинического отделения ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город": "Чисто мужским" онкологическим заболеванием является рак предстательной железы. Он является одним из самых распространенных видов рака у мужчин старше 50 лет. В Тюменской области в 2024 году было обследовано уже около 100 000 мужчин методом ПСА, почти у 500 из них был выявлен рак предстательной железы. Благодаря активному скринингу заболевание во многих случаях удается выявить на ранних стадиях, что позволяет вовремя начать эффективное лечение.

Заболевание может проявлять себя затруднением мочеиспускания или слишком частыми мочеиспусканиями, чувством жжения, примесью крови в моче. Если мужчина обнаружил себя эти симптомы, не нужно заниматься самолечением, стоит как можно быстрее обратиться к урологу.

Во многих случаях рак простаты растет медленно, и многие мужчины вообще не замечают никаких признаков. Вот почему раннее выявление имеет ключевое значение, особенно для тех, кто находится в группе риска.

Наиболее распространенными факторами риска рака простаты являются:

• Возраст. Рак простаты распространен среди пожилых мужчин. С возрастом риск развития рака простаты увеличивается. Вот почему большинству мужчин после достижения 50 лет необходимо ежегодно сдавать анализ крови на PSA (простат- специфический антиген), маркер, который используется для диагностики и раннего выявления рака предстательной железы. Увеличение этого онкомаркера – повод обратиться к врачу, чтобы исключить онкологическое заболевание.

• Наследственные заболевания. Мужчины с семейным анамнезом рака простаты – в частности, отец, брат или дядя с раком простаты – имеют более высокий риск.

• Употребление алкоголя, курение. Уже доказано, что эти факторы имеют непосредственное влияние на возникновение онкологических заболеваний.

• Нездоровое питание; гиподинамия, инфекции – все это может спровоцировать рак простаты.

В МКМЦ "Медицинский город" применяются самые современные методы лечения онкологических заболеваний органов мочеполовой системы. Врачи отделения используют в работе современные комплексы для эндоскопической и лапароскопической хирургии. Сотрудники отделения используют современные и минимально инвазивные методы лечения, которые обеспечивают более высокий уровень переносимости у пациентов, а также значительно сокращают время пребывания в стационаре, - сообщает Мегатюмень.