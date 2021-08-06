Более полумиллиона жителей Тюменской области вакцинировались против коронавируса

На 6 августа в Тюменской области прививки от коронавируса сделали 505 075 человек, 397 594 из них прошли полный курс вакцинации.

К 1 сентября для формирования популяционного иммунитета первым компонентом необходимо привить 703 207 жителей области, сообщает Оперштаб.

На сегодня в регион поступило 547 055 комплектов вакцин против новой коронавирусной инфекции, в том числе 489697 доз "Спутника V" и 22128 доз "Спутника Лайт". Из общего объема вакцин 92,3% реализовано.

5 августа полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел видеоконференцию с регионами и отметил, что в Тюменской области лучшие результаты по вакцинации населения в округе. "Интенсивнее всего вакцинация проходит в Тюменской области: на 4 августа план вакцинации исполнен на 71 процент. Хороший темп показывает Югра (64 процента), Ямал (61 процент) и Курганская область (55 процентов)", - сообщается на сайте полпреда.