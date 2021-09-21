Тюменская поликлиника организовала онлайн-реабилитацию постковидных пациентов

В Городской поликлинике № 17 проводится реабилитация после COVID-19 и внебольничной пневмонии с помощью телемедицинских технологий. Этот новый вид медицинских услуг стал доступен тюменцам благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", одним из важнейших направлений которого является цифровизация медицины, обмечают в пресс-службе медучреждения.

Показания для реабилитации в онлайн-формате определяет лечащий врач. Он выдаёт пациенту памятку, подробно информирует о том, как будут проходить занятия с помощью телемедицинских технологий, и передаёт данные больного заведующему отделением или врачу-терапевту. После этого пациента приглашают на лечение, передают ему видеоматериалы и памятки по проведению ЛФК в домашних условиях, а также ингалятор-тренажёр и пульсоксиметр – прибор для определения уровня насыщения крови кислородом.

Пациент, находясь у себя дома, выполняет комплекс специально разработанных врачами ГП №17 физических упражнений, дыхательные тренировки с помощью ингалятора-тренажёра, несколько раз в день и непосредственно во время процедур измеряет себе сатурацию с помощью пульсоксиметра.

Врач ЛФК и/или инструктор ЛФК через приложение "Телемед72" по видеосвязи следит за правильностью выполнения упражнений и состоянием пациента. При необходимости находящийся на реабилитации также может получать консультации психолога по телефону или видеосвязи.

Через 2-3 недели пациент приглашается на осмотр мультидисциплинарной реабилитационной командой, ему дают рекомендации по медикаментозному лечению, после чего он приступает к очному этапу реабилитации в течение 14 дней (ЛФК, физиолечение при отсутствии противопоказаний, психотерапия).

По завершении курса реабилитации пациент получает выписной эпикриз, видеоматериалы и памятку с комплексами упражнений в соответствии с оценкой одышки по шкале Борга, рекомендации врача-терапевта по медикаментозной терапии, длительности выполнения лечебной физкультуры. С помощью приложения "Телемед 72" врачи проводят дистанционный мониторинг выполнения назначений.

"Программа медицинской реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, на поликлиническом этапе с применением телемедицинских технологий", внедрённая и реализуемая на базе Городской поликлиники № 17, была разработана кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ИНПР Тюменского ГМУ.

Практика показала, что раннее начало реабилитации после пневмонии на фоне COVID-19 на амбулаторном этапе у пациентов с легким течением заболевания полностью устраняет одышку, у больных со среднетяжелым и тяжелым течением – улучшает состояние на 60 %.

Восстановление мышечной силы отмечается у всех пациентов. Кроме того, наблюдается ярко выраженная положительная динамика в нормализации психоэмоционального фона, улучшении качества жизни.

Таким образом, медицинская реабилитация с применением телемедицинских технологий зарекомендовала себя как эффективный подход системы здравоохранения в восстановлении состояния здоровья пациентов, перенесших COVID-19.