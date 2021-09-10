Роспотребназор рассказал, чем отличаются COVID-19 и грипп

С наступлением осени повышается рост заболеваний респираторными вирусными инфекциями. В Роспотребнадзоре рассказали, чем схожи коронавирус и грипп и в чем их отличия.

Что общего?

COVID-19 и грипп передаются преимущественно-воздушно-капельным путем, но можно заразиться при контакте и через загрязненные инфекцией поверхности.

Картина заболевания характерна для всех респираторных вирусных инфекций. При этом как грипп, так и COVID-19 имеют самый широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

В чем отличия?

Грипп и COVID-19 – две совершенно разные инфекции, у них разные и возбудители, и симптоматика, и течение.

Вирус гриппа передается достаточно стремительно, в среднем от заражения до появления симптомов проходит от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом является заразным для окружающих, в основном, в первые 3-5 дней заболевания.

Инкубационный период при COVID-19 в среднем составляет 4-6 дней, может быть короче или длиннее. Распространять вирус больной может уже за 1-4 дня до появления симптомов. Этот вирус заразнее гриппа.

Доля тяжелых и критических случаев при COVID-19 больше, чем при гриппе. 15% случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми, требующими оксигенации, в 5% - случаев требуется искусственная вентиляция легких.

Риск тяжелой инфекции при COVID-19 увеличивают пожилой возраст и сопутствующие хронические заболевания. При гриппе в категории повышенного риска входят дети (которые COVID-19 переносят сравнительно легко) и беременные женщины, которые могут тяжело заболеть гриппом на поздних сроках беременности. Есть также наблюдения о тяжелых случаях COVID-19 у беременных либо патологических состояниях, связанных с развитием плода.

Как защититься?

Профилактика общая для всех респираторных инфекций. Необходимо использовать маски и соблюдать гигиену рук, при ухудшении эпидобстновки - избегать места скопления людей. И главное – сделать прививки от коронавирус и гриппа.

"Вакцинация один из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания. Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, вы не только защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье и коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась" - отмечают в Роспотбернадзоре.