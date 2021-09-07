Тюмень по тестированию на коронавирус в десятке лидеров среди регионов России

По количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения Тюменская область в федеральном рейтинге находится на 8 позиции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе проведено более 36 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 341,37. Общее количество тестов - 2 598 370.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. По вопросам о тестировании на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов тестов, можно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70. Операторы консультируют ежедневно с 8:00 до 20:00.