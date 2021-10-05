Якушев: в регионах УрФО занято 95% ковидных коек

В регионах Уральского федерального округа растет число заболевших коронавирусом, ситуаций очень напряженная, отметил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

"Ситуация очень напряженная. Число госпитализированных растет во всех регионах без исключения, среди них много тяжелобольных, занято почти 95% коек в стационарах, выделенных под больных ковидом", - констатировал полпред.

В этой ситуации очень важно тщательно соблюдать все меры профилактики, а также активно продолжать прививочную кампанию, уверен Якушев. Он отметил, что вакцины в регионах достаточно, но темпы вакцинации снизились.

На сегодня привито более 60 процентов жителей Уральского федерального округа (от планового показателя по вакцинации 60 процентов взрослого населения). В лидерах по-прежнему Тюменская область, где полный курс вакцинации прошёл 81% жителей от планового числа, в Югре привились 72% жителей от плана, на Ямале - 73%. В Курганской области два компонента вакцины поставили 60 %, в Свердловской - 56 %, в Челябинской - 52 % от плановых показателей, сообщает пресс-служба полпреда.

По данным регионального депздрава, в Тюменской области за минувшие сутки зафиксировано 248 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 62978), 182 человека выздоровели (за весь период —54611), 21867 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 609406 человек, полный курс прошли 570246.