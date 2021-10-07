В Тюменской области открыли новый моногоспиталь

10:55 07 октября 2021
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Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО

Моногоспиталь на 90 коек вновь развернули в корпусе "Жемчужина" лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", лечение в нем будут проходить пациенты с коронавирусом средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.

"Причина разворачивания еще одного моногоспиталя заключается в увеличении количества госпитализаций, а также необходимости постоянного поддержания свободного коечного фонда, чтобы обеспечить стационарное лечение всем, кому оно показано", - говорится в сообщении информагентства.

Теги: здравоохранение , коронавирус , лечение
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