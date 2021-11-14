39 смертей от коронавируса зафиксировали за сутки в Тюменской области

18:18 14 ноября 2021
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В Тюменской области пока не снижается заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 348 новых коронавирусных больных, всего с начала пандемии зафиксировано 75 616 случаев заражения.

Выздоровели с начала пандемии 59 859 человек, в том числе 126 за сутки. Основной причиной смерти коронавирус признан у 2 577 пациентов, причем 39 таких летальных исходов подтверждено за последние сутки. Это очередной антирекорд для региона.

Теги: гибель человека , коронавирус , статистика
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