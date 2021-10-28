Шарухо: за четыре недели заболеваемость коронавирусом выросла на 33%

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, за последние четыре недели недельный показатель заболеваемости в Тюменской области выросла на 33%, сообщает Оперштаб.

В разрезе возрастных групп по итогам 42 недели 2021 года максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы среди лиц в возрасте 65 лет и старше. На втором и третьем месте возрастная группа 50-64 года и 30-49 лет.

Среди детей на первом месте по заболеваемости находится возрастная группа 15-17 лет (рост на 15% к предыдущей неделе), на втором месте возрастная группа 7-14 лет (рост на 19,5%), на третьем месте - дети в возрасте 1-6 лет (рост 5%).

За неделю зарегистрировано 484 новых семейных очага. Основными местами заражения за последнюю неделю остаются контакт в семейном очаге, по месту работы, в общественных местах и транспорте.

Более 64% заболевших за 42 неделю зарегистрировано в Тюмени. Увеличение заболеваемости отмечается в 19 муниципалитетах региона.