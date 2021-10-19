Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в Тюменской области

Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО

Обязательную вакцинацию должны пройти те категории граждан, чья трудовая деятельность сопряжена с большим риском заражения коронавирусом самим или же передачи инфекции тем, кто пользуется их услугами.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Тюменской области "О проведении профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области" от 18 октября.

В постановлении главный санитарный врач Галина Шарухо отметила, что обязательная вакцинация вводится в связи с высоким риском распространения коронавируса и ростом заболеваемости. Особенный рост в последнюю неделю наблюдается среди работников транспорта, торговли и сферы услуг.

Работники сферы услуг, учреждений образования, здравоохранения подвержены высокому риску заболевания коронавирусом в силу особенностей профессиональной деятельности, связанных с общением с большим числом людей. Не имея специфической защиты от коронавируса в случае заболевания они могут явиться источником инфекции для лиц, пользующихся услугами предприятий или обучающихся ими, говорится в постановлении.

С 18 октября проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавируса обязательно для граждан старше 18 лет, работающих в учреждениях и организациях любых форм собственности: в сфере высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта; в сфере обслуживания, в том числе торговля, общепит, банки, гостиницы, почта; транспорт и такси, аэропорты, автовокзалы и станции; в сфере бытовых услуг.

Привиться от коронавируса также должны госслужащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники МФЦ, клиринговый компаний, вахтовики и призывники.

С полным списком категорий граждан можно ознакомиться здесь.